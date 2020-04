Coronavirus, 15 decessi in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 13 APR - Sono 15 le persone decedute nelle ultime 24 ore per patologie correlate al coronavirus. Lo rende noto il Gores. Tutte avevano pregresse patologie. Si tratta di quattro uomini e 11 donne, di età compresa tra 55 e 99 anni.

Dieci erano residenti nella provincia di Pesaro Urbino, tre in quella di Ancona, uno in provincia di Fermo, uno in provincia di Macerata. Il conto totale delle vittime sale a 728 (di cui 409 nella provincia di Pesaro Urbino), con un'età media di 79,5 anni. Il 94,5% era affetto da pregresse patologie.