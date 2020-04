Coronavirus: dimessi/guariti 1.489, ricoverati 1.063

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - Sono saliti a 1.489 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono a quota 1.063. Secondo dato del Gores relativi all'andamento dell'epidemia da coronavirus, scendono i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 114 (di cui 17 a Marche Nord e 33 a Torrette), mentre quelli in terapia non intensiva sono 724 e quelli in area post critica 225. Sono 2051 i malati in isolamento domiciliare. Dei 5.303 casi positivi totali registrati dall'inizio dell'emergenza, 2.140 sono della provincia di Pesaro urbino, 1.590 di quella di Ancona, 818 di Macerata, 361 di Fermo e 253 di Ascoli Piceno, mentre 141 sono di fuori regione. Sono 8.164 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 1.166 operatori sanitari.