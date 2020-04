Coronavirus: Marche, dimessi/guariti salgono a 1.291

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Nelle Marche i dimessi/guariti salgono a 1.291, staccando nettamente il numero dei ricoverati, che sono 1.078. Sono 118 i ricoveri in terapia intensiva (tra cui 20 a Marche nord e 34 a Torrette), 732 quelli in terapia non intensiva, 228 quelli in area post critica. I malati in isolamento domiciliare sono 2.153. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora in provincia di Pesaro Urbino, con 2.121, seguita da Ancona, con 1.547, Macerata con 801, Fermo con 354, Ascoli Piceno con 249, oltre a 139 casi di fuori regione.

Sono infine attualmente 8.046 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.154 operatori sanitari.