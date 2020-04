Conero off limits, fase 3 con turismo

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Riviera del Conero blindata per Pasqua e Pasquetta a causa delle restrizioni anticontagio da coronavirus. I sindaci di Numana e Sirolo raddoppiano i controlli con la polizia municipale pronta a presidiare le vie di accesso alle due località balneari per evitare fughe nelle case al mare. "Al villaggio Taunus li faccio io personalmente i controlli - dice Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana -. Ci abito. Abbiamo già multato qualche anconetano che veniva nelle seconde case, sei verbali su 500 controlli attuati". Controlli intensificati anche a Sirolo, dove il sindaco Filippo Moschella ha chiuso tutti gli accessi per non residenti. Sirolo e Numana si preparano alla stagione estiva e ad accogliere con il distanziamento sociale i turisti. A Sirolo è stata costituita una consulta con assessori e operatori. Numana ha già pronte due promozioni turistiche, per un turismo che "si muoverà su ampi spazi e a noi quelli non mancano, non siamo Rimini", in particolare al villaggio Taunus e nei campeggi.