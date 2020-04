Regione Marche, Fondo Emergenza Covid

(ANSA) - ANCONA, 10 APR - Istituito un Fondo regionale emergenza Covid19 di quasi 4 milioni di euro per prestiti agevolati, abbattimento costo interessi e garanzie per accesso al credito di imprese e lavoratori autonomi. Risorse anche per aziende agricole e agriturismi per circa 3 milioni di euro. Sono previste anche ulteriori risorse in base ad una accordo con Confidi. Il Consiglio regionale delle Marche, riunito in videoconferenza, ha approvato ieri sera dopo una seduta durata quasi 12 ore una proposta di legge che riunisce due testi sule prime misure a sostegno delle attività economiche. Critiche dalle opposizioni che hanno chiesto finanziamenti diretti.

Favorevole la maggioranza (20 voti), contrari Lega e M5s (8), astenuti FI e Fdi (3).