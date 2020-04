'Non riconosco autorità Cc', arrestato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 9 APR - "Sono un soggetto di diritto internazionale e non riconosco l'autorità dei carabinieri". Questa la risposta che un 30enne di San Benedetto del Tronto ha dato ai militari che lo hanno arrestato ieri notte. Fermato in viale De Gasperi, ha esibito uno scontrino di un supermercato delle ore 18 dicendo di essere stato a fare la spesa. I carabinieri gli hanno fatto notare che erano le 23 e allora il sambenedettese ha pensato bene di cambiare versione, dicendo di essere un soggetto di diritto internazionale e di non riconoscere l'autorità dell'Arma. Al secondo vano tentativo di evitare la sanzione ha invece reagito veementemente, dandosi alla fuga; è stato in breve bloccato dai militari che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.