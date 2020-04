Coronavirus: aperto reparto covid Macerata con fond. Bocelli

(ANSA) - MACERATA, 09 APR - E' stato aperto stamani a Macerata il reparto di emergenza Covid-19 con 30 nuovi posti. A darne notizia è la Fondazione Andrea Bocelli che ha contribuito alla donazione delle postazioni attraverso una raccolta fondi.

Nella struttura sono presenti anche tablet per le videochiamate ai familiari dei pazienti. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha definito "proficua" la collaborazione tra istituzioni e Fondazione privata, che "ha permesso di realizzare grandi cose a favore delle nostre comunità". La Andrea Bocelli Foundation, prima di intervenire a favore degli ospedali di Camerino e Macerata, si è impegnata nella costruzione di scuole in alcuni Comuni compiti dal sisma. "E' un grande contributo per il quale ringraziamo il fondatore Andrea Bocelli per la sua carica, il suo spirito, la sua presenza, sono motivo per noi di grande valore che hanno saputo dare in questi anni forza alle nostre realtà", ha aggiunto il governatore. "Quando sono arrivato nelle Marche, nel 2017, la prima parola che mi ha accolto e che ancora riecheggia nel mio cuore e in quello di tutti in ABF è stata grazie - ha detto il maestro Bocelli -. Una gratitudine e una fiducia nata dall'azione, che viviamo con grande responsabilità perché è testimonianza di stima, quella stima che auspichiamo di continuare a meritare dando il nostro contributo ad una terra, le Marche, a cui siamo legati ma anche al nostro intero Paese". ABF continua intanto a lavorare per raccogliere fondi sulla piattaforma "gofundme.com-ABF per emergenza covid-19" così da aiutare e supportare l'attività di ulteriori reparti e ospedali. (ANSA).