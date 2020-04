Coronavirus, 19 positivi Ircer Recanati

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 9 APR - Ci sono 17 ospiti e due operatori positivi Covid 19 all'Ircer Assunta di Recanati, una struttura sociosanitaria con due sezioni: una residenza protetta per anziani e una residenza protetta per persone con demenze, che ospita oltre 60 anziani fragili. Lo rende noto il presidente della Fondazione Ircer Giacomo Camilletti, dopo avere appreso l'esito dei tamponi. La Fondazione "ha prontamente messo in atto nuove misure di contenimento dell'infezione e di gestione dei casi risultati positivi Covid 19, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti". E assicura che "nonostante le criticità, sta gestendo con i massimi sforzi e continua a mettere in campo risorse al fine di gestire nel miglior modo possibile l'emergenza sanitaria". Intanto ha chiesto all'Asur Marche di poter attingere nella lista del personale infermieristico e ha contattato gli Ordini Professionali e la Protezione Civile.