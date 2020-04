Ceriscioli, legge speciale aiuterebbe

(ANSA) - ANCONA, 9 APR - La Regione Marche chiede "da tempo" una "legge primaria", una legislazione speciale sul modello di quella per il ponte di Genova. Lo ha detto il presidente Luca Cercioli, rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa via web sulla ricostruzione post sisma. "Il comissario Legnini - ha aggiunto - sta facendo scelte forti, andando in deroga" ma una legge come quella di Genova "aiuterebbe", dando strumenti straordinari per affrontare un'emergenza straordinaria come il terremoto. In realtà, secondo il governatore, l'Italia avrebbe bisogno del "modello Genova, non solo per le emergenze, ma per tutti i giorni, abbiamo ad esempio norme farraginose per gli appalti. Basterebbe stare su norme eurpee - ha aggiunto -, per semplificare bisogna non dover sottostare a regole rigide e complicate. Gran parte dell'Europa realizza opere in tempi ragionevoli".