Coronavirus: Marche, 149 positivi su 913 tamponi

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Nelle ultime 24ore i laboratori marchigiani hanno eseguito 913 tamponi per il coronavirus, numero record in un giorno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, riscontrando 149 nuovi casi di positività. Lo comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Con questi nuovi contagi il bilancio delle persone risultate positive al Covid-19 nelle Marche sale a 4.859 su complessivi 17.532 test.