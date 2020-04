8 tablet-phone contatti degenti-famiglie

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - La raccolta fondi messa in atto dalla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus sta continuando a dare ottimi risultati permettendo l'acquisto di strumenti necessari ai reparti Covid-19. Consegnati 8 tablet-phone dei 10 acquistati (altri due verranno consegnati al servizio di psicologia) per il contatto tra pazienti e familiari. Sette degli otto dispositivi sono impermeabili, sterilizzabili e infrangibili. Sono andati ai reparti "Zona Rossa" Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza, Malattie infettive, Clinica di Malattie Infettive, a Pneumologia Sub Intensiva, Pneumologia, Blocco Operatorio; un tablet-phone anche alla coordinatrice della Clinica di Rianimazione. "Prima della consegna - riferisce la presidente della Fondazione Marisa Carnevali - è stata installata una rete wifi, sicura e gratuita, fruibile in gran parte dell'Ospedale di Torrette"; "Per ora siamo in attesa dell'arrivo di 6mila mascherine e alla ricerca dei Dpi, i dispositivi individuali di protezione che sembrano, ad oggi, ancora introvabili".