17 decessi in 24 ore, 3 senza patologie

(ANSA) - ANCONA, 8 APR - Sono stati 17 nelle ultime 24 ore i decessi correlati al Coronavirus nelle Marche, tre dei quali senza precedenti patologie, facendo salire il totale delle vittime a 669. Lo rende noto il Gores. Si tratta di dieci uomini e 7 donne, di età compresa tra 46 e 96 anni. Otto persone erano domiciliate in provincia di Pesaro Urbino, che continua ad essere quella più toccata dal contagio, sei in quella di Ancona e tre in quella di Macerata. Non avevano pregresse patologie un 71enne di Ancona, deceduto nell'ospedale di Torrette, un 82enne di Pesaro e un 67enne di Tavullia. Le 669 persone decedute sinora avevano un'età media di 79,3 anni, il 94,3% aveva precedenti patologie.