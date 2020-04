Ubriaco schiaffeggia moglie, arrestato

Ubriaco schiaffeggia la moglie durante una lite ma da tempo la donna subiva maltrattamenti dal marito. Un 35enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona. I poliziotti sono intervenuti la scorsa notta per sedare una violenta lite tra i coniugi verso le 3.15 in un condominio nel quartiere del Piano San Lazzaro. Arrivati nell'appartamento gli agenti hanno identificato il 35 anni, in stato di ubriachezza, che poco prima aveva schiaffeggiato la moglie connazionale.

Visibilmente scossa e impaurita la donna, che aveva sul volto i segni delle percosse, è stata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla di Ancona per lesioni guaribili in 7 giorni; poi ha sporto denuncia contro il marito riferendo che da anni subiva maltrattamenti fisici dall'uomo e che, per paura, non aveva avuto mai il coraggio di denunciarlo. Il 35enne è stato trasferito nel carcere di Ancona Montacuto.