Ubriaco maltratta cane, vigile ferito

Un agente della polizia locale è rimasto ferito ieri sera, in corso Mazzini ad Ancona, durante un intervento per un ubriaco che maltrattava un cane. Sono state due ragazze a fermare la pattuglia dei vigili urbani per segnalare quello che stava accadendo davanti alle "13 Cannelle" verso le 20. L'animale era tenuto appeso per il guinzaglio e guaiva dal dolore. L'uomo, un clochard straniero, ha opposto resistenza e si è scagliato contro gli agenti. Un vigile è rimasto ferito a un dito riportando una frattura guaribile in 30 giorni. Il cane è stato sequestrato e il clochard è stato affidato alle cure del 118. Per lui anche una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali e una multa per ubriachezza molesta.