Legnini, Cas a residenti fuori regione

(ANSA) - ANCONA, 7 APR - Il Cas (contributo di autonoma sistemazione) continuerà ad essere erogato anche a chi avesse trasferito la residenza o il domicilio fuori Regione, purché nell'ambito delle quattro Regioni del "cratere sismico". Ad annunciare l'intento di modificare l'ordinanza 614 del 2019 è il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, dopo aver preso contatto con la Protezione civile nazionale in relazione alla prevista riforma del Cas, riconosciuto agli sfollati per l'inagibilità delle abitazioni e che provvedono a una sistemazione autonoma. Una decisione maturata anche in seguito alle preoccupazioni manifestate da molti sindaci e cittadini.