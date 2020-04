Cus Camerino, fare allenamento in casa

Dal Centro universitario sportivo di Camerino parte l'iniziativa "#iorestoacasa... Ma mi muovo!" per promuovere l'allenamento tra le mura domestiche in modo che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica. "L'idea di partire con la campagna - spiegano dal Cus - nasce dal fare di necessità virtù e dal non vivere l'appello a restare a casa come un alibi per non muoversi. Le attività didattiche di scuole e università, così come anche quelle del Cus Camerino, sono sospese da settimane per contenere il rischio di diffusione del coronavirus, ma in realtà vanno avanti. Il Cus ha deciso di non attendere passivamente: appena sospese le attività sportive abbiamo deciso di continuare con allenamenti a distanza, video lezioni con esercizi fisici da fare a casa. Sui nostri social vengono pubblicate ogni giorno lezioni intensive di zumba, total body, aerobic e pilates, necessario in questo periodo in cui si resta molto tempo seduti, tendendo ad assumere posizioni sbagliate".