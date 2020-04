Covid-19, calo ricoverati Marche a 1.101

Nelle ultime 24ore è calato il numero dei pazienti ricoverati nelle Marche, da 1.141 a 1.101.

In diminuzione anche i degenti in terapia intensiva (da 140 a 139), in semi-intensiva (da 286 a 277), in reparti non intensivi (da 522 e 487). La voce guariti/dimessi cresce da 296 a 342.

Contestualmente in aumento invece le persone che si trovano ricoverate in area post-critica (da 193 a 198) e i positivi che stanno in isolamento domiciliare (da 2.565 a 2.637). In totale i contagiati nelle Marche finora sono 4.710 (1.956 in provincia di Pesaro Urbino, 1.429 ad Ancona, 664 nel Maceratese, 314 nel Fermano e 235 ad Ascoli Piceno mentre 112 provengono da fuori regione. Sul fronte isolati in casa per contatti con persone positive al Covid-19, sono in 7.335 (2.718 con sintomi e 4.617 asintomatici) tra cui 1.010 operatori sanitari. Finora sono 630 le persone morte nelle Marche in correlazione al coronavirus.