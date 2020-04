Consiglio Marche in videoconferenza 9/4

Il Consiglio regionale torna a riunirsi giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 10, per esaminare i provvedimenti legislativi a sostegno dell'economia regionale, alla luce delle ripercussioni determinate in diversi settori dall'emergenza coronavirus. La seduta si terrà per la seconda volta in modalità telematica (sarà possibile seguire i lavori su https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live). Dopo quelli del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte, il Consiglio delle Marche è il terzo a percorrere con successo la strada della videoconferenza, garantendo in questo modo la propria attività assembleare, nel rispetto delle misure di contenimento previste dall'emergenza sanitaria. "Grazie ad un significativo contributo tecnico ed alla disponibilità di tutti i consiglieri - sottolinea il presidente Antonio Mastrovincenzo - siamo riusciti a condurre bene una seduta particolarmente importante come quella di lunedì, che ci ha permesso di fare il punto sulla situazione complessiva nella nostra regione".