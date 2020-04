Marche, in 7 giorni 9.845 domande Cigd

In meno di una settimana sono già 9.485 le domande di cassa integrazione in deroga presentate dai datori di lavoro per 17.546 lavoratori dipendenti marchigiani che non godono delle tutele ordinarie. Le ore ammontano a 4.185.448 e l'importo totale è di 33,9 milioni di euro. "Come previsto nei giorni scorsi - afferma l'assessore al Lavoro Loretta Bravi - abbiamo già superato il plafond di risorse assegnate dallo Stato che ammontava a 33,1 milioni di euro.

L'auspicio è che il Ministero del Lavoro mantenga gli impegni presi con le Regioni procedendo con un nuovo decreto all'assegnazione di ulteriori risorse. Ci aspettiamo inoltre - aggiunge - lo sblocco, più volte sollecitato dei 27,2 milioni di fondi residui degli ammortizzatori sociali in deroga frutto della gestione virtuosa degli anni pregressi della Regione Marche. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo affrontare oltre a quella sanitaria, anche l'emergenza economica scatenata dalla pandemia".