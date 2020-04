Marche, dimessi/guariti verso 300

Vanno verso quota 300 (296) le persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Nella regione i ricoverati per Covid-19 sono ora 1.141 di cui 140 in terapia intensiva e 286 in semi-intensiva. Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Alti 193 sono degenti in area post-critica mentre 522 in reparti non intensivi. In totale finora nelle Marche si sono registrati 4.614 casi di contagio al coronavirus su 15.919 tamponi eseguiti (11.305 negativi): 2.565 sono in isolamento domiciliare. I deceduti dall'inizio dell'emergenza epidemiologica sono 612. Sono 7.148 invece le persone isolate in casa per contatti con persone positive al virus (2.522 con sintomi, 4.626 asintomatici) tra le quali 956 operatori sanitari. La mappa dei contagi dà conto di quasi 2mila casi in provincia di Pesaro Urbino (1.919), 1.401 ad Ancona, 639 a Macerata, 312 in provincia di Fermo e 235 in quella di Ascoli Piceno.