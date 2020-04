Elica, polizza dipendenti per Covid-19

Una polizza assicurativa per tutti i dipendenti, una finestra sul mondo e spunti di normalità. La multinazionale Elica di Fabriano (Ancona) rispetta l'ordinanza del Governo e anzi si adopera per cercare di risollevare l'umore dei fabrianesi e non solo.

L'azienda leader nel settore cappe aspiranti, presieduta da Francesco Casoli, è sempre stata in prima linea quando il momento lo richiedeva. Per il welfare aziendale: dai primi segnali di emergenza ha attivato una polizza per i dipendenti.

Prevede un'indennità economica in caso di ricovero e di convalescenza, e un'assistenza successiva che comprende anche una collaboratrice domestica, una babysitter e la consegna della spesa a casa. Le altre due iniziative, sul canale Instragram di Elica, sono "Elica Future stories" e "Elica Sunday Tips". La prima è una raccolta di immagini e racconti ambientati in città italiane. La seconda, da Pasqua, e per le otto settimane: pillole video realizzate da due chef professionisti: Simone Finetti e Stefano Ciotti.