Covid-19, studenti bloccati a Valencia

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - Ci sono anche tre studenti Erasmus marchigiani tra i 150 italiani bloccati a Valencia che potrebbero tornare in patria con un volo diretto a Fiumicino e Malpensa l'8 aprile. Sono Leopoldo Fioranelli, 28 anni, di Sassoferrato, Sara Albani, 20 anni di Fano e Sofia Merli, 25 anni che vive tra Sirolo e Angera (Milano). I primi due studiano al conservatorio di Pesaro, mentre la 25enne studia Fisioterapia in Olanda. Sono arrivati a Valencia per motivi di studio tra febbraio e marzo: come gli altri italiani non vogliono tornare a casa passando per Madrid, la città più colpita dal contagio. Il volo speciale di mercoledì è operato dalla compagnia Neos Air.

"Ma io non posso prenderlo - dice Leopoldo - perché il biglietto costa 300 euro e io che viaggio con la chitarra devo comprare due biglietti e per le mie possibilità è una cifra troppo alta.

In tempi normali il biglietto mi è costato 60 euro".