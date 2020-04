Coronavirus: Mancinelli, san Ciriaco promette 'scoppoloni de notte' a chi esce

(ANSA) - ANCONA, 5 APR - "I scoppoloni de notte a chi non dà retta" e non rispetta le regole, uscendo di casa. Li promette san Ciriaco, patrono di Ancona, per voce della sindaca Valeria Mancinelli che ha diffuso un videomessaggio su Fb sulla necessità di "non mollare" nonostante le belle giornate nel periodo pasquale e continuare ad osservare il lockdown per non "buttare all'aria i sacrifici fatti". "Buongiorno, è una bella giornata... verrebbe voglia di andare a fare una bella passeggiata al mare, al porto, a Portonovo...nun se pò", dice, ammettendo di sentire "la mancanza dell'odore del mare" ed esprimendo vicinanza per le difficoltà e le preoccupazioni economiche che stanno vivendo i cittadini. Il periodo della quarantena si estenderà a Pasqua, 25 aprile, primo maggio e porterà alla cancellazione della fiera di San Ciriaco, annuncia.

Per il 25 aprile e la festa del patroni, il 4 maggio, il Comune sta progettando un modo per condividere le due ricorrenze: "staremo insieme anche se in modo diverso" assicura Mancinelli.