Coronavirus: morto ex primario radiologia Fano

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 5 APR - "Oggi un altro dei nostri eroi ci ha lasciato. Si è spento nel reparto di rianimazione Carlo Amodio per una polmonite interstiziale dovuta al Coronavirus". Ex primario di radiologia all'ospedale Santa Croce di Fano, aveva 71 anni. Lo rende noto la direzione Generale di Marche Nord, che "abbraccia la famiglia, in particolare la moglie Donatella. Il suo ricordo e la sua abnegazione al lavoro resteranno vivi nei nostri cuori. Lavoro che ha amato e fatto con passione fino alla fine nonostante il pensionamento. Dal 2009 al 2012 è stato Direttore di Unità Operativa Complessa di Radiologia a Fano. Attualmente medico radiologo libero professionista consulente presso diverse cliniche. Tra i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Fano Massimo Seri. "Oggi Fano perde una splendida persona, ancor prima di uno stimato professionista. Uomo generoso, entusiasta, appassionato di lavoro e di vita. Sempre disponibile ed affidabile, ha aiutato tante persone. Tutta la mia vicinanza alla moglie e ai figli, e a lui un abbraccio fraterno. Ciao Carlo!".(ANSA).