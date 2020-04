Confindustria, letti per ospedale Urbino

(ANSA) - PESARO, 5 APR - L'ospedale di Urbino ha aumentato i posti letto nel reparto di terapia semi-intensiva, grazie alla donazione di diversi imprenditori e cittadini, che hanno raccolto l'invito della Confindustria provinciale. Si tratta di 13 letti e di uno strumento portatile per radiografie polmonari, indispensabile per evitare lo spostamento dei pazienti. "È nota a tutti la situazione che anche le nostre aziende stanno vivendo in questo periodo: sono costrette alla chiusura per rispettare alla lettera le norme di distanziamento e sicurezza - spiega il presidente degli industriali pesaresi, Mauro Papalini -, ma come è tradizione di questo territorio non si ferma il desiderio degli imprenditori di aiutare gli altri, di non volgere lo sguardo da un'altra parte, di non far mancare il proprio contributo". Sono state decine le imprese, anche non associate, che hanno donato sul conto corrente aperto da Confindustria (Iban: IT40K0311113301000000010134 presso UBI BANCA SPA). Vi è confluita anche una raccolta fondi di Benelli Armi.