Vvf,forze ordine e militari,grazie Inrca

Un cartellone con raffigurato un sanitario in camice blu e mascherina che tiene in braccio l'Italia colorata di tricolore, e intorno i nomi dei vari corpi che hanno omaggiato il personale sanitario Inrca per l'impegno nell'emergenza coronavirus. In un'immagine il simbolo dell'iniziativa di ringraziamento davanti al presidio di Ancona.

Protagonisti Vigili del fuoco di Ancona, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Protezione Civile. Il cartellone è stato consegnato alla direzione dell'ospedale. L'omaggio è stato apprezzato dai medici, infermieri e operatori sanitari che hanno ringraziato con un lungo applauso dopo aver intonato l'inno nazionale con tutte le forze dell'ordine: alcuni sanitari, bardati di tute protettive, copricapi e mascherine, si sono affiancati e uniti in un abbraccio. Una delegazione si è poi recata davanti all'edificio in cui sono in cura i malati di coronavirus per ringraziare i sanitari impegnati in prima linea.