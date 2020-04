Marche,111 positivi, 270 dimessi/guariti

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Nelle Marche sono 111 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nelle ultime 24ore sui 794 tamponi esaminati: ora il totale dei positivi è di 4.341 su 14.472 test. Il dato conferma un trend di crescita che rallenta mentre il numero delle persone dimesse dagli ospedali o guarite dal Covid-19 aumenta a 270. Lo comunica il Gores (Gruppo regionale per le emergenze sanitarie). Nella regione resta stazionario il numero dei ricoverati: sono al momento 1.150 di cui 153 in terapia intensiva, 291 in semi-intensiva, 164 in area post-critica e 542 in reparti non intensivi. I positivi in isolamento domiciliari hanno raggiunto quota 2.347. Quanto alle persone isolate in casa per un contatto con soggetti positivi al virus sono 7.335 (2.361 con sintomi, 4.974 asintomatici) tra i quali 908 operatori sanitari. In provincia di Pesaro Urbino il maggior numero di positivi (1.820), seguita da Ancona (1.290), Macerata (598), Fermo (305), Ascoli Piceno (233) e 95 persone provenienti da fuori regione.