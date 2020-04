Marche, 2,2 mln a dottorati e Eureka

Tornano i dottorati innovativi e i dottorati Eureka anche per l'anno 2020/2021. Lo ha deliberato la giunta regionale su proposta dell'assessore al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione Loretta Bravi: stanziati oltre 2,2 milioni di euro. Per i dottorati Innovativi, si prevede la concessione di 20 borse di studio triennali, di 70.114,43 euro ciascuna per attuare altrettanti percorsi a carattere industriale in aziende raggruppate in determinati cluster economici per una spesa complessiva massima di 1.402.288,60 euro. Per l'attuazione delle borse di dottorato di ricerca "Eureka" si prevede la concessione di 26 borse di studio triennali, per un importo a carico del Fse Por Marche 2014-2020 di 31.114,43 euro ciascuna, in quanto "Eureka" prevede anche il cofinanziamento dell'impresa coinvolta nella ricerca e dell'Università, nella misura rispettivamente di 26mila e 13mila euro. Pertanto l'importo complessivo a carico della Regione è pari complessivamente a 808.975,18 euro.