Marche, 13 medici e 7 infermieri ucraini

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - In seguito alle richieste presentate dalla Regione, dei sanitari ucraini arrivati in Italia alle Marche sono stati destinati 13 medici (7 anestesisti, un infettivologo, 5 internisti) e 7 infermieri (3 di terapia intensiva, 4 non intensiva). Questo contingente di professionisti sarà inviato nella provincia di Pesaro, a supporto degli ospedali di Marche Nord e di Urbino.

L''assessore alla Protezione Civile, Angelo Sciapichetti, ha accolto oggi a Pratica di Mare il volo arrivato dall'Ucraina con a bordo 30 medici e infermieri specializzati in rianimazione.

Sciapichetti ha fatto parte della delegazione di accoglienza guidata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con l'ambasciatore ucraino Yevhen Perelygin. Per le Marche era presente con Sciapichetti il dottor Gabriele Galli di Ares Marche con funzione di Liaison officer. Sciapichetti ha portato il ringraziamento del presidente Ceriscioli e di tutta la Regione Marche al ministro degli Esteri Di Maio, all'Ucraina e alla delegazione arrivata in Italia.