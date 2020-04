Musicultura ha scelto i 16 finalisti

(ANSA) - MACERATA, 3 APR - Musicultura, il festival della canzone popolare e d'autore italiana, ufficializza oggi i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXI edizione del concorso. "Come tutti siamo alle prese con gli effetti di Covid-19. Per condurre in porto questa edizione del festival dovremo navigare a vista, saremo prudenti, pazienti e ce la faremo". I 16 finalisti escono da una dura selezione, che ha inizialmente coinvolto 760 artisti, tutti autori dei loro brani Tra febbraio e marzo le 53 proposte più meritevoli sono state convocate al Teatro Lauro Rossi di Macerata per audizioni dal vivo, ma con le prime misure di contenimento epidemico le audizioni sono proseguite a porte chiuse e sono state trasmesse in streaming, registrando otre 100 mila visualizzazioni. Da lunedì 6 aprile Rai Radio accompagnerà le canzoni finaliste nelle case degli italiani.