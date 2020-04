Coronavirus: sindaco Civitanova, via libera uso Fiera

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 3 APR - "Abbiamo risposto alla richiesta ufficiale, pervenuta stamani, da parte della Regione di trasformare la fiera di Civitanova Marche in un ospedale temporaneo per la cura dei pazienti gravi affetti da coronavirus": a comunicarlo il sindaco Fabrizio Ciarapica.

"L'abbiamo fatto con una giunta riunita in mezz'ora per poter deliberare in fretta e dare il via libera all'immediato utilizzo dei nostri spazi fieristici - aggiunge -. Ancora una volta, Civitanova Marche mostra collaborazione per il bene di tutti i cittadini marchigiani in difficoltà. Non potevamo far finta di nulla e girarci dall'altra parte in questo momento".

Sottolineando che "se i nostri spazi fieristici sono risultati idonei, dopo gli studi di fattibilità realizzati dallo staff di Guido Bertolaso, per l'allestimento della struttura, noi ci siamo". I posti letto saranno 90. "Questo, a mio avviso, è il tempo della collaborazione e del senso alto delle istituzioni che insieme, al di là degli schieramenti politici, devono agire per un unico obiettivo, la salute dei nostri corregionali" dice ancora Ciarapica che ricorda come "le Marche, purtroppo, ad oggi risultano essere la seconda regione più colpita d'Italia in proporzione al numero di abitanti, dopo la Lombardia". "Ora ci auguriamo che non ci siano intralci e che la Regione possa procedere rapidamente alla realizzazione del polo ospedaliero - prosegue -. Polo che, ci tengo a sottolineare, non sarà indispensabile solo per l'emergenza di oggi, ma servirà anche nell'immediato futuro, quando l'emergenza speriamo andrà a diminuire, per raccogliere i malati Covid 19 e permettere alle altre strutture ospedaliere di riprendere velocemente il lavoro ordinario, che ricordo in questo momento è stato sospeso e posticipato". (ANSA).