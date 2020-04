Coronavirus: 232 dimessi e 42 guariti

(ANSA) - ANCONA, 3 APR - Crescono i dimessi e le persone dichiarate guarite dal contagio coronavirus nelle Marche. I dimessi sono arrivati a 232, i guariti a 42. Il totale dei ricoverati è 1.140, di cui 158 in terapia intensiva, 154 in area post critica, 828 in terapia non intensiva. Sono 2.491 i positivi in isolamento domiciliare. Se nella provincia di Pesaro Urbino si conta il maggior numero di casi positivi, 1.786, seguita da Ancona con 1.263, Macerata con 561, Fermo con 298, Ascoli Piceno con 232 (e 90 casi di fuori regione), la terapia intensiva degli Ospedali edlai riuniti di Ancona con 41 pazienti ha superato per numero di ricoverati quella di Marche Nord che ne ha 35. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono complessivamente 6.969, di cui 874 operatori sanitari.