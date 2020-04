Allevatore trote, 100mila euro ospedali

(ANSA) - SEFRO (MACERATA), 2 APR - Allevatore di trote regala 100 mila euro agli ospedali di Camerino e Macerata. Una donazione alla sanità marchigiana che arriva da Sefro, un piccolo borgo a una manciata di chilometri da Camerino, dove da 70 anni la famiglia Rossi alleva e vende trote in tutta Europa.

Un gesto di solidarietà che, in questo momento di emergenza coronavirus, è servito per acquistare un apparecchio per l'anestesia, utile al reparto di rianimazione del presidio ospedaliero di Camerino e un ecografo per il pronto soccorso del capoluogo di provincia. "Ci siamo sentiti in dovere di dare un aiuto alla nostra sanità e il nostro contributo a poter salvare delle vite in questo momento così tragico", spiega all'ANSA Lino Rossi, 77 anni, patron della "Erede Rossi Silvio" che manda avanti assieme ai suoi figli, Silvio Rodolfo e Roberto, e che oggi conta circa 300 dipendenti con sedi in mezza Italia e anche in Belgio e in Albania.