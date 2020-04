Giornalista bloccata, iniziato rientro

Rimasta bloccata ad Edimburgo sta tornando in Italia Elisabetta Flamini, giornalista e riserva selezionata del Ministero della Difesa. Originaria di Ancona, Flamini è riuscita a partire ieri per fare rientro in patria, passando per Londra e poi diretta a Fiumicino dove dovrebbe concludersi la sua meta. La reporter era bloccata in Scozia dal 13 marzo scorso, giorno in cui avrebbe dovuto prendere l'aereo per tornare all'aeroporto di Bergamo e poi a Milano, città in cui vive da anni. Ma l'emergenza Coronavirus aveva cancellato il suo volo come quello di tanti italiani che si trovavano all'estero. Flamini era partita per Edimburgo il 28 febbraio, per fare visita a un parente. In Italia erano già iniziati i casi positivi per il Covid-19 ma non era ancora una emergenza da pandemia. "Un viaggio difficile e non ancora del tutto concluso - ha scritto poco fa la giornalista sul suo profilo Facebook prima di imbarcarsi - con operazioni complesse ma necessarie".