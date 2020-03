Piani perimetrare Camerino,230mila euro

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 31 MAR - Sono stati liquidati 230 mila euro dal commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, per i piani attuativi delle perimetrazioni di Camerino ovvero la progettazione degli interventi di ricostruzione nel centro storico, nelle frazioni che sono state perimetrate e nel quartiere Vallicelle. Una cifra che prevede questa suddivisione: 92.234 euro per il centro storico; 45.081 per Vallicelle e Borgo San Giorgio; 29.760 per Arnano; 25.208 per Sant'Erasmo; 14.194 per Calcina, 14.223 per Piegusciano e 8.824 euro per Nibbiano. "Nonostante i cantieri fermi, a causa del Covid19, - fa notare l'amministrazione comunale - non si ferma la macchina amministrativa su diversi fronti, anche dal punto di vista del sisma e la liquidazione dei 230 mila euro permetterà di avviare le attività che permetteranno quanto necessario all'inizio della ricostruzione".