Marche, dimessi a quota 186, 21 guariti

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Sono in calo i ricoveri per coronavirus nelle Marche (da 1.165 a 1.115): i pazienti dimessi salgono a 186 mentre altri 21 sono guariti. Lo fa sapere il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie).

Tra le persone ricoverate ce ne sono 169 in terapia intensiva, 299 in semi-intensiva, 492 in reparti non intensivi e 155 in area post-crtitica. Finora le morti correlate al coronavirus sono state 452 mentre le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia sono 3.825 (11.724 tamponi, 7.899 negativi): in 2.237 sono in isolamento domiciliare. Sempre isolate in casa, per semplice contatto con persona positiva, ci sono 6.798 persone (1.939 con sintomi, 4.859 asintomatici) tra cui 768 operatori sanitari (in sensibile crescita). Complessivamente a registrare il maggior numero di contagi è la provincia di Pesaro Urbino (1.664), seguita da Ancona (1.116), Macerata (493), Fermo (259) e Ascoli Piceno (222). I positivi presenti ma provenienti da fuori regione sono 71.