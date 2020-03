Marche, 25 morti, tre senza altre patologie

Sono 25 i morti (17 uomini e 8 donne) correlati al coronavirus nelle Marche, tra i quali tre che non soffrivano di precedenti patologie, nelle ultime 24 ore: la conta dei decessi giunge a 477 dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica il Gruppo regionale per le emergenze sanitarie: 11 delle ultime persone decedute provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino (in totale 283 morti), 9 da quella di Ancona (95), tre dal Fermano (37) e due dalla provincia di Macerata (54).

Fermo a tre decessi il bilancio della provincia di Ascoli Piceno mentre altre cinque persone morte nelle Marche arrivavano da fuori regione. Tra gli ultimi deceduti ci sono anche un 57enne di Pesaro e un 57enne di Osimo, quest'ultimo non sofferente di patologie pregresse. Nel totale delle vittime (95,2% soffrivano di patologie preesistenti) l'età media è di 79,3 anni.