In Rsa Castelraimondo 18 positivi

(ANSA) - CASTELRAIMONDO (MACERATA), 31 MAR - Un focolaio di coronavirus è stato individuato nella casa di riposo di Castelraimondo, dove sono risultati positivi al virus 17 ospiti e una operatrice sanitaria. Per altri quindici ospiti si attendono i risultati dei test già effettuati. La situazione sanitaria, della quale ha parlato oggi il sindaco Renzo Marinelli, è comunque costantemente sotto controllo. Problemi legati al Covid-19 anche nella casa di riposo di Corridonia dove, su 21 ospiti, tre sono stati ricoverati in ospedale e 16 sono risultati positivi al virus insieme a quattro operatori sanitari su sei. Ad assistere gli ospiti è impegnato il personale della Pars ma su 17 operatori, due sono risultati positivi mentre gli altri si trovano in difficoltà ad assistere i pazienti malati. Il sindaco di Corridonia si è rivolto all'Asur per assicurare una maggiore assistenza.