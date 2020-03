Da Steadicam automazione ventilatori

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 31 MAR - Dal mondo del cinema arriva un aiuto concreto all'emergenza sanitaria coronavirus.

L'idea è stata messa a punto dalla SmartSystem di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, una delle più colpite dal Covid-19. L'azienda, associata a Cna Pesaro e a Cinema e audiovisivo Marche, è specializzata nel settore cinema nella costruzione di sistemi per la movimentazione avanzata di videocamere (le Steadicam) con i quali si è affermata anche negli studi di Hollywood. Adattando un tipo di attrezzatura già prodotta e utilizzata nel mondo della ripresa cinematografica, la SmartSystem, guidata da Andrea Falcucci, ha realizzato un dispositivo in grado di azionare meccanicamente anche da remoto i ventilatori manuali "Ambu" (Auxiliary Manual Breathing Unit), palloni auespandibili, strumento per supportare l'attività respiratoria e, in Terapia Intensiva, per ventilare manualmente un paziente sedato oppure per supportare l'attività ventilatoria in un paziente in arresto cardiocircolatorio.