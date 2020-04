Coronavirus: Mangialardi (Anci Marche), grazie ai sindaci

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 31 MAR - "Un minuto di silenzio dedicato alle vittime di questa terribile epidemia, un abbraccio ai loro parenti e ai loro amici, ma soprattutto un modo per provare a colmare, almeno un po', la solitudine che ha avvolto l'ultimo atto della vita di tanti nostri concittadini, scomparsi senza la possibilità di rivedere i loro cari". Così Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche, al termine del minuto di silenzio, osservata davanti alla sede del Comune con la bandiere a mezz'asta, insieme al presidente del consiglio comunale Dario Romano. "Come presidente dell'Anci Marche voglio ringraziare tutti i nostri sindaci, i quali, dando prova di unità, umanità e profondo rispetto per il dolore che alberga in tante famiglie della nostra regione, hanno voluto aderire a questa iniziativa".(ANSA).