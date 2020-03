Consiglio Marche in videoconferenza 6/4

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Oggi a Palazzo delle Marche bandiere a mezz'asta, come in tutta Italia, in segno di lutto per quanti hanno perso la vita nella drammatica situazione determinata dal diffondersi del Coronavirus. Intanto Consiglio regionale messo in calendario per il 6 aprile, dalle 14:30. La seduta è stata convocata dal presidente Antonio Mastrovincenzo dopo le Conferenza dei capigruppo in modalità telematica. "Per la prima volta - sottolinea - l'Assemblea legislativa svolgerà i suoi lavori in videoconferenza. Altri Consigli regionali stanno seguendo questa strada, imposta dall'emergenza coronavirus e dalle indispensabili misure di contenimento messe in atto per arginare l'epidemia". All'ordine del giorno, le comunicazioni del presidente della Giunta Luca Ceriscioli, seguite dagli interventi dei capigruppo. Si passerà, quindi, all'esame e approvazione di alcune disposizioni legislative che contengono le prime misure straordinarie di sostegno per cittadini ed imprese, tra cui il rinvio delle scadenze delle imposte regionali.