Marche, record decessi, 35 in un giorno

Un altro record di decessi in un giorno nelle Marche dall'inizio dell'emergenza coronavirus: ne sono stati registrati 35 nelle ultime 24 ore (30 uomini e 5 donne) di cui cinque non alle prese con patologie pregresse. Il bilancio delle vittime sale dunque a 452 (305 uomini, 147 donne): 273 decessi in provincia di Pesaro Urbino, 85 in quella di Ancona, 52 a Macerata, 34 a Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno, oltre a cinque persone decedute nelle Marche che provenivano da fuori regione: tra gli ultimi morti anche un 53enne di Fano senza patologie pregresse. Si abbassa al 95,6% la percentuale di persone che soffrivano di un'altra malattia già prima della comparsa del virus: l'età media dei deceduti finora è di 79,6 anni.