Addio a giornalista Gianni Rossetti

E' morto oggi nella sua casa di Jesi per un malore improvviso Giannetto Sabbatini Rossetti, per tutti Gianni, ex presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, che aveva guidato per oltre 20 anni. Aveva 74 anni, lascia moglie e tre figli. Aveva lavorato presso le principali testate della regione, in particolare al Resto del Carlino e infine per molti anni alla Rai, dove aveva animato in particolare il Tg regionale itinerante nelle varie località delle Marche. E' stato tra i fondatori e direttore dell'Ifg di Urbino. In un messaggio il presidente dell'Odg nazionale Carlo Verna e quello regionale Franco Elisei esprimono prondondo cordoglio.