Pasticceria, Galla sbarca a Eataly Smeraldo

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Il maestro pasticcere e cioccolatiere Fabrizio Galla ha inaugurato il suo secondo punto vendita a Milano, nel negozio Eataly Smeraldo di piazza XXV Aprile, e porta la pasticceria piemontese nel capoluogo lombardo. Dopo la sua prima apertura milanese in via Matteotti, a due passi da piazza San Babila, arricchisce la proposta di Eataly con una selezione di tutte le sue linee. Dalle sfoglie fragranti per la prima colazione ai mignon tipici della tradizione del Piemonte; dalle fresche monoporzioni stagionali - come la cheesecake ai frutti esotici - a una trentina di diverse tipologie di cioccolatini e praline.

Nell'offerta di torte spicca la celebre Jessica: migliore al mondo in occasione della Coupe du Monde de la Pâtisserie nel 2007 e composta da sette strati, dalla cialda croccante alla nocciola alla mousse di cioccolato fondente Santo Domingo 72%. I riconoscimenti all'arte pasticciera di Fabrizio Galla non finiscono qui: è infatti stato nominato Pasticcere dell'Anno 2020 da Gino Fabbri.

Insieme alla prima bottega con laboratorio a San Sebastiano del Po (TO) e alla pasticceria recentemente inaugurata all'interno di Eataly Lingotto a Torino, il marchio conta oggi quattro sedi, con lo scopo di proporre la tradizione del territorio piemontese in una chiave inedita, di stampo internazionale, influenzata dalle esperienze all'estero di Galla - dalla California al Giappone - che ne hanno completato e arricchito la formazione. (ANSA).