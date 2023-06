Dalla cipolla di Breme, alle baked potatoes, alla cucina romana

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Tanti gli eventi gastronomici nel fine settimana in Lombardia: c'è Fenili in festa nella frazione di Capriano del Colle con specialità locali come pizza, casoncelli, salamina e formaggio fuso. A Breme, invece inizia la sagra della cipolla rossa a Breme. La città celebra il tipico bulbo con menu tipici, tra cui nervetti e cipolle, zuppa di cipolle e l'immancabile "frittatona".

Fine settimana milanese dedicato alla cucina romana e alla birra con Carbo Beer Festival fino a domenica 11 in piazza città di Lombardia, fino a domenica in compagnia di cacio e pepe, carbonara, amatriciana e via discorrendo. Il 13 giugno, ciclo di "quattro cene a quattro mani" a Rho. "La Cucina: non il solito ristorante" di Rho accoglie lo chef di The Manzoni, Milano, Giuseppe Daniele, insieme all'executive Alfonso Daviducci.

Appuntamento il 14 giugno con La cucina di Ne a Identità Golose: presso il ristorante di via Romagnosi 3, protagonisti i sapori della cucina di Ne con La Brinca, una storica trattoria ligure. Infine, compie il quarto di secolo "Le Biciclette". Il noto art bar bistrot di via Torti, festa a partire dalle 18.

Sempre il 14 giugno, appuntamento da non perdere in via Paolo Sarpi 60: protagoniste le patate creative sullo stile delle baked potatoes da Poormanger (brand nato a Torino che ha subito incontrato successo anche nella capitale lombarda): per l'occasione, a firmarle sono cinque super chef del calibro di Nanni Arbellini di Carmelina, Giuseppe Postorino de L'Alchimia; Paolo Griffa al Caffè Nazionale; Cesare Battisti e Pasquale Nastri. (ANSA).