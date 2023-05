Dal maiale nero alle microdistillerie, gli eventi gastronomici

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Fine settimana, e non solo, denso di appuntamenti food&wine. Maggio porta diverse sagre e feste in Lombardia dove il cibo trova un ruolo da protagonista: dalle specialità mantovane alla tradizione milanese, passando per le prelibatezze di Vimercate e Mede, ecco i migliori eventi gastronomici da non perdere. Oggi e domani, presso il Parco Manifestazioni di Governolo di Roncoferraro (MN), si terrà la festa di San Leone, dedicata alla cucina tipica mantovana. Tanta carne, e non mancherà il celebre risotto alla pilota, un piatto che incarna appieno il carattere e la tradizione culinaria di Mantova.

Per gli amanti del cibo di strada, da non perdere l'appuntamento a Vimercate (MB), dove nel weekend le piazze Roma e Santo Stefano si riempiranno di stand e food truck. Qui un'ampia varietà di specialità culinarie provenienti da diverse tradizioni culinarie. Oggi, 13 maggio, nella frazione di Rescalda, nel comune di Rescaldina (MI), si tiene la Sagra della Costina presso l'oratorio locale. Durante questa festa, saranno disponibili stand gastronomici dove potrai assaporare le prelibatezze locali a pranzo e cena.

A Garlasco, oggi e domani in via Eleonora Duse con la sagra del pursè negar tra salami, cotechini e sanguinacci. Ma ci sono anche i primi piatti . A cura della Confraternita del "pursè nègär", nata nel 2012 per valorizzarne le tradizioni culinarie.

A Milano, invece, inizia il 16 maggio "Distillo", dedicato alle, microdistillerie: una due giorni densa di eventi all'East End Studios (via Mecenate 84/10) con tasting, degustazioni e masterclass. (ANSA).