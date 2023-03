A Cremona arrivano tre giorni golosi con Formaggi&Sorrisi

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Dalla cheese parade alle degustazioni, incontri, convegni, fino alla "sfida degli agriturismi" del circuito East Lombardy con i formaggi fatti in cascina e i "cheese menu" preparati dai ragazzi dell'alberghiero Einaudi: sarà un fine settimana coi fiocchi (di latte, s'intende) a Cremona, dove torna Formaggi&Sorrisi per l'edizione 2023.

Tre giorni di eventi, fissi e a rotazione, con anche spazio alla musica e ai concerti-degustazione, in quella che resta storicamente la città dei liutai per eccellenza. Alcuni eventi sono davvero curiosi: ad esempio quello di sabato mattina, alle 10, quando l'intagliatore Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d'intaglio 2022, inizierà a scolpire lo skyline dei monumenti più celebri della città Cremona all'interno di un maxi provolone tagliato a metà.

Tra gli ospiti ci sarà anche Daniele Reponi, il re del panino, che darà vita a Cheese Sandwich con i suoi assaggi mentre, a cura di Onaf, non mancheranno le degustazioni congiunte di Grana Padano e Provolone Valpadana. In programma anche momenti di cucina contemporanea dal vivo: lo chef Marcello Ferrarini realizzerà, in particolare, uno showcooking privo di lattosio: dei tortelloni verdi con fonduta di Gorgonzola al cocco e chips di Grana Padano al limone. Non mancheranno momenti dedicati all'aperitivo nel tardo pomeriggio, con abbinamenti tra il formaggio e il gin a cura di ANAG (Assaggiatori Nazionali Grappe e Distillati). Programma completo sul sito web formaggiesorrisi.it. (ANSA).