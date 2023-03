Al ristorante con l'influencer. Oppure a fare la mozzarella

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Fino al 19 marzo a prendere la scena è il ristorante temporaneo di Star, aperto in viale Bligny e dove 12 fortunati commensali, ogni sera, potranno godere di una cena (gratuita) in compagnia di un influencer. Star Home Restaurant celebra i 75 anni dell'azienda che ha sede ad Agrate Brianza: ci si può candidare attraverso la piattaforma ComeHome.

Martedì 14, alle 18.30, Identità Golose ospita in via Romagnosi 3 la proiezione di "Cinema, donne e cibo: le delizie del maternage".

In città, il fine settimana è dedicato anche a "Milano in Vino" e "Wine and Sound", eventi che celebrano le buone etichette in piazza Città di Lombardia, fino a domenica 12. In piazza XXV Aprile, Eataly si focalizza sull'arte del fare la mozzarella e le specialità casearie affini, con una dimostrazione di produzione dal vivo presso il caseificio Miracolo a Milano. Domenica 12 appuntamento a Osteria Ricci con "Domenica in Puglia", con specialità pugliesi in menu a prezzo fisso. Fuori porta, a Retorbido (Pv) è sagra del polentone: sfilata di carri allegorici e polenta per tutti, domenica 12.

Cibo protagonista anche alla Fiera di San Giuseppe a Gambara, in piazza Campo Fiera, dal 10 al 12 marzo. Cassoeula protagonista in agriturismo a Zelbio, dove il Munt de Volt di Zelbio, nel triangolo lariano in provincia di Como, organizza una serata a tema (domani sera, 11 marzo). (ANSA).