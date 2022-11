Enit, connessioni vino-cibo-moda spingono il turismo

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - La pizza sarà protagonista della settimana della cucina italiana nel mondo. Lo ribadisce Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, all'apertura di "Cacio e pepe day", che oggi ha portato a Milano le grandi firme della gastronomia nazionale e non solo, con una special guest star come Yannick Alléno, introdotto al pubblico da Davide Oldani.

"Oggi si sceglie di andare in vacanza nei luoghi del gusto che si intrecciano con altre tipologie di destinazione, creando connessioni: tra archeologia e vino, ad esempio. Oppure con il mondo della moda, che vede sempre più stilisti aprire insegne di ristoranti o cantine. Il mondo del vino è un formidabile volano del made in Italy nel mondo: grazie ai wine-hotel e ai ristoranti gourmet collegati alle cantine, oggi il legame con la vacanza è ancora più stretto".

Della necessità di recuperare il tempo perduto parla Enzo Vizzari, che ha da poco lasciato la direzione delle Guide dell'Espresso: "Abbiamo un patrimonio straordinario, niente affatto inferiore a quello francese. Troppo spesso, però, ci siamo limitarci a dircelo tra di noi. Enit e ministeri, in passato, non hanno fatto abbastanza, ora è necessario svoltare".

Intanto, la pizza è al centro della settimana della cucina italiana nel mondo da oggi e fino al 20 novembre 2022. Il progetto, ideato e coordinato dalla Farnesina, vede protagonisti sette fra i pizzaioli più rappresentativi, ognuno con tre pizze abbinate agli ingredienti di diverse regioni italiane. La pizza è inoltre il principale argomento di tendenza ricercato dagli utenti di alcuni dei principali mercati di provenienza dei turisti - ossia Stati Uniti, Cina, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito (fonte Semrush). (ANSA).