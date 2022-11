Dai top-chef alla cassoeula, i gastro-eventi del weekend

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Fine settimana denso di eventi gastronomici: numerosi i top-chef lombardi (da Enrico Bartolini, a Carlo Cracco, a Chicco Cerea) che raggiungono Bologna per la due-giorni di C'è +Gusto, il festival del cibo promosso da Il Gusto, content-hub di Repubblica e La Stampa diretto da Luca Ferrua.

A Milano, invece, si aprono le porte di Golosaria, la manifestazione firmata da Paolo Massobrio in programma all'Allianz MiCo - Milano Congressi: tema del 2023 è la"Distinzione" termini diwelfare, sostenibilità e colleganza, tema del talk inaugurale in programma alle 16 di sabato 5 con gli interventi di Paolo Zegna (OasiZegna); Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina), Massimo Gianolli (La Collina dei Ciliegi) e Paolo Patrone (Dimora Giorni di Pignola). L'autunno porta in dote, invece, le sagre dedicate ai prodotti simbolo della cucina lombarda: così è a Senago (Milano) per i tre giorni della sagra della cassoeula, bolliti misti e ossobuco (fino a domenica sei), mentre a Paullo, sulla direttrice Milano-Crema, prosegue la rassegna dedicata al riso nei ristoranti tra sud Milano, Lodigiano e Cremasco.

Fine settimana dedicato a dodici diverse declinazioni della polenta, invece, a Vizzolo Predabissi (Milano) con una sagra dedicata. Weekend al cioccolato, invece in programma a Cinisello Balsamo, in via De Capitani, sabato 5 e domenica 6. Infine, Sapori d'Autunno a Teglio - La cacciagione: menu a tema nei ristoranti della cittadina valtellinese, fino a domenica sera.

